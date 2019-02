Blessuereweach pleaget SC Cambuur foar duel mei FC Dordrecht

It besef dat it oars moat by Cambuur, spilet ek yn de seleksje neffens oanfaller Tyrone Conraad. "Tuurlijk leeft dat in de groep. Zeker als je onnodig wedstrijden gaat verliezen en punten laat liggen in uitwedstrijden. Dan zie je ook dat er een beetje frustratie is." Neffens de oanfaller, dy't wol fit is en freed spylje sil, kin syn ploech de frustraasje omsette yn ekstra motivaasje. "Op de training wordt er harder gewerkt en geeft iedereen elkaar op de kop. Zeker is, dat vrijdag een belangrijk potje is."