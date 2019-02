Intertoys definityf fallyt, mar winkels bliuwe noch wol iepen

It bedriuw hat al in skoft te krijen mei swiere merkomstannichheden. Yn tsien jier tiid soe de ferkeap fan boartersguod mei de helte ôfnommen wêze. Fryslân hat trjettjin fêstigingen fan de keten. Yn de measte gefallen giet it om selsstannige ûndernimmingen. Dy binne net belutsen by it fallisemint.

De fallite festingen bliuwe foarearst wol iepen, ek al driget der ûntslach foar de wurknimmers. Der wurdt wurke oan in trochstart fan de winkels.