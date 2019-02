Patyna test VR-brillen yn âldereinsoarch

David de Jong fan Patyna is op it stuit yn Japan op in beurs oer âldereinsoarch. Yn Japan moat yn 2020 80 persint fan de soarch robotisearre wêze. Der is in grut tekoart oan soarchferlieners yn it lân en op dizze wize kin dochs goeie soarch bean wurde. In foarbyld foar Nederlân tinkt De Jong.

Hoe kin de VR-bril helpe yn de âldereinsoarch? "Ast wat âlder en minder mobyl bist, binne der dingen dy'tst noch wol graach dwaan wolst. Sa wie der bygelyks in âldere frou dy't de bril opsette. Sy gie de bergen yn en doe waard se hielendal emosjoneel. It wie krekt as doe't se yn de jierren 20 yn Switserlân wenne", fertelt De Jong.