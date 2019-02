Spoartunnel by Feanwâlden teplak en ek yn Hurdegaryp wurdt hurd wurke

It wurk moat it mooglik meitsje dat der mear en langere treinen ride kinne tusken Ljouwert en Grins. Sa is it de bedoeling dat der in ekstra sneltrein komt tusken beide provinsjehaadstêden. Dit moat de berikberens fan it Noarden fergrutsje.

De tunnel by Feanwâlden leit yntusken te plak. Dizze tunnel is noch ûnderdiel fan it wurk oan de Sintrale As. Om it gebiet oantreklik te meitsjen, binne ûnder oare tal fan fyts- en kuierpaden oanlein.

De tunnel by Hurdegaryp wurdt fan 13.00 oere ôf te plak skood. It doarp wurdt sa better berikber. No stiet it ferkear geregeld stil foar de spoaroergong yn de Ryksstrjitwei.

De wurksumheden binne rjochtstreeks te folgjen fia in livestream fan Provinsje Fryslân.