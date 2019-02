Wethâlders teloarsteld oer fal kolleezje: "Ik hie graach de termyn ôfmeitsje wold"

"It is net sa dat ik hjir hielendal ferslein stean. De wrâld draait troch. Der binne nije útdagings. Mar it is dochs jammer. Je wurde net wethâlder om nei 2,5 moanne nij wurk te sykjen", seit wethâlder Durk Stoker. "Ik begryp it proses wol, mar je hiene ek oare ôfslaggen nimme kind, mar dat hat hja net wold."

Personifikaasje fan de partij

Stoker en Durksz binne FNP-wethâlders en wurde dochs sjoen as in personifikaasje fan dy partij yn it kolleezje. Dêrom soene se fuort moatte. "Dat fyn ik in bysûndere kyk op de saak. Want der binne fansels ek kolleezjes mei minsken fan bûten, dy't hielendal gjin bining mei in politike partij hawwe. Dus it is net per definysje sa dat kolleezjeleden in swiere line hawwe mei de koälysje", leit Stoker út.

"Dat je fuort moatte, is in feit. Ik kin net beoardielje hoe grut it betrouwen is. Mar dêrnei moatte je mei-inoar om tafel sitten gean om te bepraten hoe't it bestjoer fan de gemeente gewoan trochrinne kin en we ûndertusken wol nei in nije kolleezje ta wurkje kinne. Dat is no mar bard mei trije fan de fiif wethâlders. Dat is dochs in ferswakking fan it iepenbier bestjoer."