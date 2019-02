Kollum: "Ferkearde race"

Ek yn it nijs dizze wike: yn de Formule E - de oare race as de Formule 1, mei elektryske race-auto's - ferwikselen de riders foarhinne healwei de race noch fan auto, om't dan akku's leech wiene. Mar fan ôf no hoecht dat net mear: de kapasiteit fan akku's is folle better wurden. Elektryske auto's foar op 'e diken ride no al ús benzine- en diselauto's foarby; it sil net lang mear duorje of de âlde Formule 1 op fossile brânstof fan eartiids is gewoan net mear ynteressant. Formule E is de nije race. Sêft en skjin.

Van Nieuwenhuizen, en mei har de VVD en Schiphol, sette neffens my dan ek yn op de ferkearde race. Hoesa moat Schiphol, middenyn ien fan de tichtstbefolke gebieten op 'e wrâld, driuwend op fossile brânstof, de konkurrinsjerace om de measte flechten winne? En sjoch mar út, yn Fryslân, no't se harren each ek fallen litten hawwe op Lelystêd.

GrienLinks seit dat in tredde fan de flechten fan Schiphol koarter is as 750 kilometer, en se wolle graach dat je dat goedkeaper en minstens like gau mei de trein dat soarte reizen meitsje kinne. Dêr kin Van Nieuwenhuizen har neffens my better mei dwaande hâlde as dizze fossile konkurrinsjestriid, dêr't ek nochris it heale lân yn meisleept wurdt, yn in ferskuorrend geraas. Dat is net allinnich in race dy't net te winnen falt, it is hielendal de ferkearde race.