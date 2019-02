Provinsje oer liening Kabelnoord: "Wy sjogge allinnich oft de hiele liening wer werom komt"

De provinsje hat de liening foar Kabelnoord mooglik makke, mar is gjin partij yn dit ferhaal. Neffens de regels moatte ek oare partijen dy't dat wolle de kabel oanlizze kinne. Oars is der gjin sprake fan merkwurking. De striid om de kabeloanslutingen kin ûnbedoelde effekten hawwe.

Werombetelje

"Wêr't de provinsje foaral nei sjocht, is oft de hiele liening wer werom komt. At Kabelnoord seit: 'ek al hawwe wy konkurrinsje, mar we kinne it jild noch wol oan de provinsje werombetelje en eltsenien yn Fryslân yn in wyt gebiet fan glêsfezel foarsjen', dan fynt de provinsje dat hielendal okee", leit Poepjes út.

"Wy sjogge foaral nei it papierke dat oan de ein fan it ferhaal by ús ynlevere wurdt. Foldocht dat oan de betingsten dy't wy opsteld hawwe yn finansjele sin, dan wurkje wy mei."

Net oan it roer

Tuskentiids wurdt der wol sjoen oft it bedriuw foldocht oan de 60 persint. At se oeral der krekt ûnder sitte soene, komt de rekken dochs by de provinsje en úteinlik de boarger.

"We soargje wol dat we net útstelle. De grutte gedachte achter dit ferhaal is: wy as provinsje sitte net oan it roer. En dat wolle wy ek net. Dit is in liening oan Kabelnoord. Sy tinke dat sy dêroan foldwaan kinne. Wy tsjekke dat, mar sy hawwe alle frijheid om dêroan te wurkjen.