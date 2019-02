IIshockeytopper BeNe League: UNIS Flyers - HYC Herentals

Spannende tredde perioade

Yn heech tempo gienen beide ploegen op jacht nei de folle bút. By winst yn de reguliere spultiid soenen de Flyers de kopposysje oerninmme fan de Belgen, by elts oar risseltaat bliuwt Herentals koprinner. Doe 't Aldo van Aalderen binne fiif minuten de 3-1 foar de Flyers skoarde like it spile.

Neat wie minder wier. In lytse fjouwer minuten foar tiid waard it 3-2, en 29 sekonden foar de ein waard it ek noch 3-3.

Yn de ferlinging fan maksimaal fiif minuten spylje beide ploegen mei trije fjildspilers, en giet it om "sudden death", dus wa 't skoart dy wint.

De winner krijt dan twa punten, de ferliezer ien. Mei noch in dikke minuut op 'e klok makke Ratchford de match-winning goal.