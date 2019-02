Media kinne ek maatskiplik wat foar de minsken opsmite

Allinnich positive nijsberjochten

Sjoernalisten Franka Hummels en Karin Sitalsing wiene de haadgasten fan dizze jûn. Beide froulju ha mei-inoar it boek 'En dan nu het goede nieuws' skreaun, In boek mei allinnich mar positive nijsberjochten. Bygelyks it ferhaal fan Ritzo ten Cate út Grins dy't dakleazen wer by de wâl op helpt troch earst in kop kofje mei har te drinken.

Wout Gerstel fan de earste kommersjele omrop yn Fryslân GPTV krige mei in ûntwapenjend ferhaal oer syn stjoerder dy't twa jier lyn opdûkt waard, de hannen fan it publyk op inoar. Syn inisjatyf om it Fryske publyk posityf nijs op telefyzje te jaan wie úteinlik mislearre en hie him hannen fol jild koste, mar Gerstel hie dit aventoer dochs net misse wollen. As tank foar syn krewearjen hie de redaksje fan IepenUP live oan de Fryske sjonger-muzikant Meindert Talma út Grins frege om spesjaal in liet oer Wout Gerstel en syn GPTV te meitsjen.

Nije wike yn IepenUP

Nije wike woansdei is IepenUP live werom mei De Grote Vaginavond. Want it froulik geslachtsdiel is 'hot'. Mar hoe wurdt yn de media eins omgien mei de fagina en noch wichtiger: hoe gean de froulju der sels mei om? De skriuwsters fan it boek 'Van vulva naar vagina' komme lâns foar in powerkolleezje, mar ek in keunstner dy't har troch de fagina ynspirearre litten hat foar in rige sieraden.

Ek sil woansdeitejûn it wurd bekend makke wurde dat Fryslân keazen hat as it moaiste Fryske wurd foar fagina. In oprop dêrta waard dien yn it programma De middei fan Fryslân. It tal reaksje dat ynstjoerd waard wie geweldich mei al hiel aardige fynsten as prom, preutsje, en kniperke. Mar ek nuveraardiger wurden as greppeltsje en piemelboartersplak.