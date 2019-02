Kolleezje De Fryske Marren falt útelkoar

De reden dêrfoar is dat de FNP op it lêste momint tsjin sânwinning yn de Iselmar stimd hat, wylst der neffens it CDA en VVD in ôfspraak wie foar te wêzen. De FNP-fraksje beropt him op feroare omstannichheden en de rom 15.000 hantekeningen en oare tsjinlûden út de befolking. De wethâlders Durksz en Stoker funksjonearren goed yn it kolleezje, mar moatte no dus dochs fuort. De grutste partij, it CDA, stelt moarn in ferkenner oan dy't ûndersykje sil hokker partijen it plak fan de FNP yn it kolleezje ynnimme kinne. CDA en VVD wolle it leafst in rommere mearderheid. Dat soene twa fan de trije partijen PvdA, D66 en GroenLinks wêze kinne.