Fertochte fan mishanneling famke (18) wegeret hulp

De fertochte soe in 18-jierrig famke yn 'e nacht fan 1 july 2018 ferskate kearen tsjin de holle trape ha. De Dokkumer wurdt fertocht fan poging ta deaslach. Op advys fan de jongereinreklassearring hat de offisier de straf tapasse op it jongereinstrafrjocht, om't de fertochte ferstanlik beheind is. Hy hat in leech IQ, in foarm fan PDD-NOS en in foarm fan autisme. Dêrtroch hat de Dokkumer help en begelieding nedich, mar de man wegeret help.

Neidat de man oppakt is, hat er in skoftke yn foararrest sitten. Hy waard ûnder betingst frijlitten. Ien fan de betingsten wie dat hy net soe drinke, mar dêr hat er him net oan hâlden. Ek ûntkent de fertochte de mishanneling, wylst der trije ferklearringen tsjin him lizze, ien fan it slachtoffer en twa tsjûgen.

De offisier fan justysje easke njoggen moannen jongereindetinsje. De Ljouwerter rjochtbank docht op 6 maart útspraak.