De Fryske Papoea: It libben fan in sindeling

De hjoeddeistige Freerk Kamma

It is goed hûndert jier lyn dat Kamma opgroeide yn Wierum en hoe't de situaasje no is, is in wrâld fan ferskil neffens Keizer. "De tsjerke wurdt no noch mar ien kear yn de twa sike brûkt en de jongerein is dan op ien of miskien twa hannen te tellen."

De kâns dat der ien fan de jongerein beslút om op sinding te gean is neffens Keizer dêrom ek nul. "Mar minsken, en ek jongerein, ha noch hieltyd wol ferlet fan in hâldfêst en in boaiem yn it libben. Mar dy boaiem lit him op ferskate wizen foarmje." Ien fan dy wizen is op dit stuit populêr ûnder de Fryske kristlike jongerein: World Servants.