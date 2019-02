Rens Kroes docht mei oan sjongprogramma It Takes 2

Rens Kroes sil meidwaan oan it sjongprogramma It Takes 2 op SBS. Dat is in programma foar Bekende Nederlanners dy't nûmers sjonge, wylst sjonge net har fak is. En dan sjonge se tegearre mei in bekende en profesjonele sjonger of sjongeres. Earder mocht Elske DeWall presintator Ruben Nicolai begeliede.