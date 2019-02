Ferwert krijt primeur mei earst Frysk kampioenskip sjipkistracen

Ek komt der in spesjaal parkoers. Dielnimmers oan de sjipkisterace stride yn inkelde rondes om de Fryske titel. Sy moatte foldwaan oan in spesjaal opsteld reglemint foardat se meidwaan meie. Der binne mar leafst 31 regels dêr't se oan foldwaan moatte.

De sjipkiste moat oan allerhanne betingsten foldwaan lykas op syn minst trije tsjillen ha. In gewoane skelter sûnder trapers kin in goede basis wêze, in fyts mei sydtsjillen is net tastien.

De kiste mei net langer wêze as 2,5 meter, net breder as 1,5 en net heger as 1,5 meter.