IepenUP live en Omrop Fryslân sykje Frysk wurd foar de fagina

Skamte fuortnimme

Marianne Klijnstra en Amarins Geveke fan IepenUp wienen woansdeitemiddei by Diana te gast yn De middei fan Fryslân. "Der hinget noch hieltyd in bepaalde skamte om it ûnderwerp hinne en dy wolle wy hjirmei besykje fuort te nimmen", sa ljochtet Marianne de syktocht ta.

Amarins follet har oan: "Nei de ferkiezing by Radio2 en in kollum mei de titel 'We moeten de vagina vieren', tocht ik by mysels dat it eins bêst gek is dat we net gewoan besprekke wat it allegear is. As wy famkes en jonge froulju yn dizze wrâld sterk meitsje wolle, moatte wy it yn alle gefallen besprekber meitsje kinne. Mar wêr hast it oer sûnder fatsoenlike namme?"