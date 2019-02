Tsjerketoer op De Jouwer stiet yn de steigers foar renovaasje

De wynwizer is yn it earste wykein fan de renovaasje stellen. De steigers wiene freedtemiddei delset, mar noch net befeilige tsjin ynklimmers. It hiele tsjerkhôf is ôfsocht, mar der is neat fûn. Der is oanjefte dien by de plysje. Nei in oprop yn de pleatslike krante is de monumintale wynwizer anonym werombrocht en op de steiger lein.