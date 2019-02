Stichting moat rolstoeltennis leechdrompeliger meitsje

Dêrom dizze stichting, leit Paul Plantinga út. "Met als voornaamste doelstelling om het rolstoeltennis bij verenigingen en instanties eenvoudiger te maken. We willen dat het laagdrempeliger wordt. De integratie met mensen met een beperking moet soepeler plaatsvinden. Als tennisschool bieden we dat aan, omdat we merken dat bij verenigingen en instanties een grote behoefte is om die zorg uit handen te nemen."

Plantinga wie al dwaande it rolstoeltennis leechdrompeliger te meitsjen, op It Hearrenfean. "Wij zijn als tennisschool al actief bij tennisvereniging Ten Woude. Dat doen en deden we in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation. We merken dat er iets overkoepelends overheen moet om het beter te laten reilen en zeilen."