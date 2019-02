PostNL hâldt op mei 'skynkonstruksje'; FNV bliid, mar "nog niet klaar"

Fakbûn FNV drige fanwege de 'skynkonstruksjes' nei de rjochter te stappen. Dat hoecht no net mear. Goed nijs? "Ja, prachtig", seit Masja Zwart fan FNV. "Een echte overwinning van de mensen. Ze hebben petities aangeboden. Ze hebben petities aangeboden en zijn naar Den Haag, PostNL en het hoofdkantoor van Randstad geweest. De mensen hebben gezegd: Tot hier en niet verder. Blijkbaar heeft dit ertoe geleid dat de werkgevers tot inkeer zijn gekomen en dat is hartstikke mooi."

FNV wie fûl tsjin de wurkwize fan PostNL. "Ze zijn gewoon bedoeld om mensen minder geld te geven", leit Zwart út. "In 2015 werden alle uitzendkrachten van Randstad bij elkaar geroepen en werd er gezegd: Vanaf volgende maand gaan jullie allemaal over naar Tempo-Team."

Dat barde. "Iedereen ging van een uitzendcontract naar een onderaanneemovereenkomst", giet Zwart fierder. "Toen zag je dat de lonen omlaag gingen, pauzes werden niet meer doorbetaald en mensen kregen geen reiskostenvergoeding meer."

"Nog niet klaar"

Dochs is de saak hjirmei foar FNV noch net dien, seit Zwart. "Voor ons is het nog niet klaar. Het is niet zo dat je mensen vier à vijf jaar te weinig kan betalen. Er zal een nabetaling moeten volgen. In ieder geval voor de mensen van FNV. Daar gaan we samen met hen achteraan.

Behalve PostNL binne der mear bedriuwen dy't gebrûkmeitsje fan de konstruksje, stelt Zwart. "Niemeyer in Groningen bijvoorbeeld, waar Randstad dit ook deed. Ook daar stoppen ze ermee. Er zijn nog veel meer bedrijven. Daar gaan wij ook achteraan, maar het is een heel mooie stap dat een van de grootste uitzendbureaus van Nederland nu heel openlijk zegt: We stoppen hiermee."