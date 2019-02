"Ferkearssituaasje by skoalle Skearnegoutum ûnfeilich"

"Der soene op syn minst tolve ekstra parkearplakken by komme moatte", seit Jan Luimstra fan Pleatslik Belang. "Mar eins wolle wy noch mear." Pleatslik Belang is yn petear mei de gemeente oer de útwreiding fan it tal plakken. Dat is lykwols djoer en dus stiet de gemeente net te springen by it idee, fertelt Luimstra.

As it oan Pleatslik Belang leit, soene de parkearplakken komme moatte op de stikken gers neist en tsjinoer de skoalle. In soad romte is der net, mar it soe achttjin parkearplakken opsmite. Dat is neffens Luimstra noch altyd net genôch, mar mear past gewoan net.