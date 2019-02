Beursgebou hjit no 'University of Groningen Campus Fryslân'

Oft it gebou yn syn nije funksje ek noch ien fan de bêst besochte gebouwen fan Ljouwert is, is noch mar de fraach. Yn it gebou siet earder de iepenbiere biblioteek. Dy is ferhuze nei de ferboude âlde finzenis de Blokhúspoarte en hjit no dbieb.

As alles neffens plan giet, is de Campus Fryslân yn it beursgebou yn de rin fan dit jier klear.