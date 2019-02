Powerkolleezje Tresoar: Ufo's op De Gordyk

Yn de doktumintêre 'Ufo's yn Fryslân' fertelle trije minsken oer harren kontakten mei bûtenierdsk libben en de enerzjy dy't sy dêrfan krije.

Ufo's achterhûs en de siel fan Sirius

Hendrik Kok hat wol gauris kontakt mei bûtenierdsk libben. Der lânje by him yn it Fryske Aldeberkeap geregeld ufo's yn it lân achterhûs. Sonja Sterken en Hendrika Jongsma hawwe ek kontakt mei net-ierdske wêzens. Sonja is der koartlyn efterkaam dat har siel fan Sirius is. Hendrika hat geregeld oranje bollen oer de Tsjûkemar bewegen sjoen. Dat fertelt sy op de gearkomste fan Niburu, in organisaasje dy't publikaasjes útbringt oer bûtenierdsk libben.