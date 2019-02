FIDEO: Hoe sit it mei de bestjoerskrisis yn gemeente De Fryske Marren?

Der is in bestjoerskrisis yn de gemeente De Fryske Marren. De posysje fan twa FNP-wethâlders wurdt ûnhâldber. De koälysjepartijen hawwe in moasje fan wantrouwen tsjin de twa oankundige. Eins moatte se opstappe, mar de FNP wol dat se sitten bliuwe. Oanlieding fan de krisis binne de perikelen om de sânwinning yn de Iselmar hinne. Polityk ferslachjouwer Andries Bakker leit út hoe't it allegearre sit.