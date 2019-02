"Utsykjen identiteit bemanning burgen fleantugen wurdt dreech"

By it bergjen fan de konteners dy't begjin jannewaris fan de MSC Zoe fallen binne, waarden ek wrakstikken fan twa fleantugen út de Twadde Wrâldoarloch fûn. It giet om ûnderdielen fan in P-38 Lightning en in Bristol Blenheim. Oan de hân fan de searjenûmers kin in soad útsocht wurde, mar de dossiers lizze goed opburgen yn it Britske oarlochsargyf.

Yn de Twadde Wrâldoarloch binne goed 55.000 bemanningsleden fan fleantugen om it libben kaam. Sa'n 25.000 wurde noch fermist. Boppe de Waadeilannen en de Noardsee binne in soad tastellen delsketten troch of de loftôfwar of Dútske tastellen.