Wêrom moatte wy stimme foar de Wetterskipsferkiezingen?

Wat binne de Wetterskipsferkiezingen?

"Allerearst is it handich dat de ferkiezingen foar de Wetterskippen en Provinsjale Steaten op deselde dei binne. Dat soarget derfoar dat de opkomst wat heger útfalle kin as wannear't de ferkiezingen apart holden wurde soene."

"Wetterskip Fryslân giet fansels oer de diken yn Fryslân en it behearen fan it wetterpeil. We seagen ôfrûne simmer hoe wichtich oft de wetterskippen binne. It wetterpeil sakke troch de drûchte sa bot dat der skuorren yn diken kamen, it lân hiel drûch waard mei as gefolch dat it wetterskip in bereiningsferbod ynstelle moast."

"In protte boeren hawwe dêr lêst fan hân om't it gers en de gewaaksen folle minder opbrochten of ferlern gongen. It is lykwols oan Wetterskip Fryslân te tankjen dat de skea beheind bleaun is."