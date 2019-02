It giet oan: bekende famylje Pos komt nei De Fryske Marren

De famylje wennet no noch yn Chili, wêr't se in wynymperium opboud ha. It sil foar de famylje, besteande út heit en mem Stephan en Ilona en harren bern Tygo en Bjorn, in grut ferskil wurde, it libben dêr en hjir yn Fryslân.

Wêrom Fryslân?

Ilona: "Ons bedrijf zit in Chili en we kunnen hier veel betekenen voor ons merk. We waren niet gebonden aan een vaste plaats en wilden het buitenleven graag vasthouden. Dat kan hier. Het Dolce Vita-gevoel in Fryslân."

Kinne jim al sizze wêr't it hûs stiet?

"In de gemeente De Fryske Marren. Het dorp zeggen we nog niet, want je hebt ook nog een huidige bewoner. We komen lekker rustig in Fryslân wonen, zonder gekke dingen."

Jim wolle de taal ek ûnder de knibbel krije?

"Zeker, Bjorn en Tygo willen dat ook graag en hebben er zin in. Die willen we ook onderdompelen in Fryslân en de taal. Dat hoort toch ook zo? Zodra we terug zijn in Nederland, gaan we ermee aan de slag. Onze jongens zeggen nu steeds 'it giet oan', maar verder komen ze nog niet. Ze waren voornamelijk bezorgd dat het altijd zou vriezen in Fryslân, haha."

Sille jim de sinne net misse? It kin hjir ek kâld wêze.

"Het klimaat is natuurlijk perfect, maar in Fryslân gaan we ook genieten. We zitten nu in Brazilië aan de de Copacabana. Maar we zijn ook wel vaker bij beachclub Lemmer geweest. Als je het snel zegt, klinkt dat bijna hetzelfde."