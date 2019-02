Stekken yn Sweagermieden om rôfbisten tsjin te hâlden

Neffens Steatsboskbehear hawwe de stekken de ôfrûne jierren benammen goede tsjinsten bewiisd wat it tsjinhâlden fan foksen oanbelanget. It pleatsen is lykwols noch in hiele put. De ôffredingen komme yn in gebiet fan goed achttjin bunder en se moatte der stean as it broedseizoen begjint.

Foar de greidefûgels

De stekken wurde pleatst yn gebieten dêr't in soad greidefûgels briede en dy't geskikt binne om pykjes opgroeie te litten. Njonken it ferheegjen fan it wetterpeil en rôfbistbehear nimt Steatsboskbehear dizze maatregel om de greidefûgels te helpen.