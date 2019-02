Premjêre dokumintêre 'Freerk Kamma, de Fryske Papoea' yn Wierum

"Foar in filmer is dit in lestich ûnderwerp", fertelt Huisman. "Freerk Kamma is yn 1987 stoarn, dus wy kinne him neat mear freegje." Dêrom hat se syn bern Corrie en Harry Kamma frege om mei te wurkjen. "Sy litte in hiel persoanlik en emosjoneel ljocht skine op de motivaasje fan harren heit en mem en ek de offers dy't dy brochten om harren hiele libben yn it teken te stellen fan de sinding op Nij-Guineä."