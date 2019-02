No al it earste ljipaai? It kin kommende freed al fûn wurde

Yn 1998 waard it earste aai fûn op 2 maart by Ermelo. De Fryske Fûgelwacht basearret har foarspelling op in rekkenmetoade dy't ôflieden is fan in ûndersyk nei de effekten fan it waar op de lêch fan ljippen.

Dizze foarspelling hat al oantoand aardich akkuraat te wêzen. It briedseizoen rint gewoanwei fan heal maart oant july.

It bûn ferwachtet dat it earste aai yn Fryslân yn ferskate gemeenten al yn febrewaris fûn wurde sil. Ek dit jier sille ljipaaien net meinaam wurde.