Kollum: "De titen út de blûze"

Omdat dat ynderlik fjoer, oanjage troch it brânje fan it idealisme, linkendewei dôve oant der oars neat bleau as in sêft gluorjen dêr't ik my net mear oan waarmje koe. Hoop makke by it moaiste famke fan de klasse plak foar berêsting, hertstocht foar lykmjittigens, ferbyldingskrêft foar pragmatisme. Ik skreau dat ik ôfknapte op it moaiste famke fan de klasse.

Yn de rin fan 'e tiid ferdwûnen de skerpe rântsjes fan de partij ûnder ynfloed fan in nije saaklikheid. De frisse, jonge faam waard in âld wiif dat har konformearre oan in besteande politike moraal. Myn faam waard nuet, behâldend en reaksjonêr, gie mei yn in ordinêr machtstinken. Ik skreau dat ik it begriep, mar dat ik der gjin frede mei hie.