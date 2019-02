Wurkgroep Blije wol mei minister Wiebes yn petear oer gasboarrings

"Minister Wiebes moat wol nei ús harkje, want wy tsjinje in sjenswize yn. Hy moat ek antwurdzje op de fragen dy't wy hawwe. Ik ha him al praten by it debat oer mynbou. Doe sei er tsjin my dat ik dy sjenswize yntsjinje moast en dat er dernei sjen soe."

It kin noch wol efkes duorje foardat der antwurd komt. It ministearje hat tsien moanne de tiid om in reaksje te jaan.