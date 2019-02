Bysûndere spoarwurksumens tagonkelik foar publyk

It wurk by Hurdegaryp is nedich foar de ekstra sneltrein tusken Ljouwert en Grins, wylst it wurk by Feanwâlden past binnen de gebietsûntwikkeling fan de Sintrale As.

Yn de hjerst wurde ek it stasjon yn Ljouwert en de oerwei by de Skrâns oanpakt. By de oerwei by de Skrâns sille twa spoaren lein wurde. No leit dêr ien spoar. "Sa kinne der ek langere treinen ride." Boppedat wurde dan ek de perrons fan de stasjons Camminghaburen, Feanwâlden en De Westereen ferlinge.

Omliedingsrûtes

Ferkear moat ûnder it wurk omride, der binne omliedingsrûtes oanjûn. Treinreizgers wurde fan woansdei ôf oant en mei moandeitemoarn mei bussen ferfierd.