Boeren meie fiif jier lang boppegrûnsk dong útride

"Dat betsjut dat sy oan in soad betingsten foldwaan moatte, as sy dat wolle. Dan kinne se boppegrûnsk útride. In soad boeren binne dêr wiis mei", fertelt Albert van der Ploeg, foarsitter fan de feriening Noordelijke Friese Wouden, dêr't in soad boeren by oansletten binne.

It is wichtich foar harren omdat se dan op in oare wize útride kinne, mei minder swier ark. De boeren leauwe der ek yn dat it ynjektearjen hielendal net goed is foar de grûn en it libben dêryn, leit Van der Ploeg út.