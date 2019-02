Ofslutdyk makket rêstige nacht troch

Hy lei der ymposant by yn it tsjuster. De Ofslútdyk wie ôfrûne nacht tusken 22.00 oant en mei 05.00 oere ticht foar in earste jûn foar it testen fan de brêgen yn de dyk troch Rykswettersteat. Gjin auto's en frachtweinen mear dy't harren mei skinende koplampen in wei sochten troch de nacht.

Oranje jaskes yn it spier

In spesjaal testteam fan Rykswettersteat is dizze nacht yn tou. Mear as tsien oranje jaskes binne yn en om de brêgen drok oan it wurk. Dat dogge se bygelyks troch de beide brêgen tagelyk iepen en ticht te draaien. Dêrby wurd besjoen oft de brêgen, lampkes en seinen wol dat dogge, dat se dwaan moatte.

Nei in oerke lei de boel even stil om't in steuring yn it testsysteem derfoar soarget dat de test net langer trochgean koe. Neffens Ype Heijsman fan Rykswettersteat binne dizze testdagen hurd nedich: "We testen het hart van de installatie met al zijn software en technische componenten. Onze bedieners hebben het idee dat er soms iets gebeurd wat niet hoort. En dat vertrouwen we niet."

It kin dus samar sa wêze dat it giet om in probleem mei de software dy't de brêgen oanstjoert. "Het kan inderdaad een probleem in de software zijn. Als dat zo is, hebben we een serieus probleem."