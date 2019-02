Wenbuorkerij Feanwâldsterwâl ferlern troch fûle útslaande brân

"De man tocht dat der ien oan de doar wie, mar it wie brân. Hy hat de buorman warskôge en dy belle de brânwacht", fertelt wurdfierder Jan Willem Zwart fan de brânwacht.

Doe't de brânwacht op it plak fan de brân kaam, wie der al gjin hâlden mear oan. It fjoer waard bestriden troch de brânwachtkorpsen fan ûnder oare Gytsjerk, Burgum en De Westereen mei help fan de heechwurker út Ljouwert, mar it wie mear in kwestje fan 'kontrolearre útbaarne litte'.