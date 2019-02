Poldermûne tusken Ljouwert en Griene Stjergebiet te keap

Houliksnachten

De lêste jierren waard de mûne benammen rekreatyf brûkt. Under mear foar houliksnachten wie de mûne populêr. Lizzend op it bêd is der in unyk útsjoch op it meganyk fan de mûne, om't it plafond dêr fan pleksyglês is.

By de mûne heart in stik grûn dat romte biedt om bygelyks in mûnehûs te bouwen. Yn de pear wiken dat de mûne no te keap stiet, hawwe der al sawat tsien belangstellenden del west om te sjen oft se har plannen dêr realisearje kinne.