Van Zanden: "Nije koälysje moat sa breed mooglik wurde"

Mar der moat dus wol in nij kolleezje komme. Dat in partij yn dat nije kolleezje tsjin sânwinning stimd hat, is net mear fan belang, fynt er.

"It dossier sânwinning is klear. It is no eventueel oan de minister of oan it sânwinbedriuw Smals om dêr wat oan te dwaan. Dêr gean wy fierder net oer. It giet derom dat wy in goed team foarmje moatte om de klus wer op te pakken."