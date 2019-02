Wedstriid fan de Wike: 'seispunteduel' SC Hearrenfean

SC Hearrenfean stiet op it fyftjinde plak yn de earedifyzje mei likefolle punten as de nûmer sechtjin, FC Emmen. "En dat sechtjinde plak jout oan de ein fan de rit rjocht op neikompetysje om degradaasje nei de earste difyzje", sa wit sportferslachjouwer Andor Faber. "Fortuna Sittard stiet alfde mei mar twa punten mear en dus is it in wedstriid mei in soad belangen."

De thúswedstriid dy't Hearrenfean earder dit seizoen tsjin Fortuna spile, waard wûn mei 3-1. Dat is de iennige thúswedstriid dy't de Feansters dit seizoen wûnen. "Wat dat oanbelanget is it miskien wol in foardiel dat Hearrenfean sneon út spilet."