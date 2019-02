Reclame Code Commissie tikket FrieslandCampina op fingers om fanyljefla

De kontrôletsjinst Foodwatch hat dêroer in saak oanspand. De Reclame Code Commissie is it iens mei Foodwatch, mar de útspraak is net binend.

Se dogge allinnich in oanbefelling om net mear op dizze wize reklame te meitsjen. Oft it Fryske suvelkonsern him wat oanlûke sil fan de útspraak fan de kommisje is noch net dúdlik.