Spesjalist fan sikehûs Tjongerschans kin meisjen mei konsult by húsdokter

Der komt in mooglikheid ta 'meekijkconsulten' yn it súdlike part fan Fryslân. Sikehûs de Tjongerschans en De Friesland Zorgverzekeraar hawwe dêroer ôfspraken makke. By in meisjochkonsult kin in húsdokter de help ynroppe fan in spesjalist fan it sikehûs sûnder dat der in ferwizing nedich is.