Noch oardeljier ynspeksje fan kust nei bergjen fan lêste kontener MSC Zoe

"Dat opromjen sil yndie noch moannen duorje", seit Anne van der Meer, wurdfierder by Rykswettersteat. "Noch alle dagen komme der dielen fan konteners boppe wetter. Mar we binne ús ek al oan it tarieden om de rommel dy't noch oanspiele sil om dat op te rêden. Mei safolle mooglik partijen ha we om tafel sitten en in pakket oan maatregels nommen dy't it bêste binne foar it Waadgebiet."

Op Skier sil sels in deistige ynspeksje komme. De kosten foar al it opromwurk binne foar de reder. "De vervuiler betaalt."