Zienn bout 'tiny houses' yn tún Sociaal Pension Drachten foar dakleazen

"It giet om dakleazen dy't wol ferlet ha fan begelieding en in dak boppe de holle, mar dy't gjin yngewikkelde diagnostyk ha en dy't no opfongen wurde kinne yn de eigen regio", fertelt Agatha Klijnstra fan Zienn. "Minsken dy't bygelyks troch in partner of famylje op strjitte set binne, mar dêr't gjin plak foar is. Wy kinne har help biede."

Der is wol ferlet fan. "Yn it lêste jier ha we tsien minsken yn de krisisopfang en fjirtjin yn de nachtopfang."