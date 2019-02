Skuorren yn gebou Harns nei oefening loftmacht

It appartemintenkompleks Oude Weeshuis yn Harns hat skea oprûn by de oefening fan definsje op Flylân ferline wike. De loftmacht oefene dêr doe mei it ôfsmiten fan bommen. Om't de wyn draaide, wie it lûd ek yn Fryslân goed te hearen en wiene de skokgolven te fielen.