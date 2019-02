Rekonstruksje sintrum moat Kollum wer op 'e kaart sette

Ferline jier waard it rioel yn it sintrum fan Kollum al opknapt. No sil de houten wâlsbeskoeiïng oanpakt wurde. Oannimmer Koninklijke Oosterhof Holman hat foar it wurk yn Kollum twa masines út Ingelân helje litten, dy't de stielen daamwanden hiel stadichoan yn de boaiem drukke. Sa besiket de oannimmer foar te kommen dat troch trillings by it heien skea ûntstiet. Foar de kaden fan de Djipswallen komt in mitselle kade, dy't better by it histoaryske karakter past.