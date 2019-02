Offaloven Harns sân wiken ticht om lekkaazjes yn tsjettel op te lossen

Grutte operaasje

In grut part fan de wand en pipen wurdt no ferfongen. It giet yn totaal om 340 kante meter. De nije pipen ha in ekstra beskermlaach dy't derfoar oargje moat dat se minder fluch rustkje. Helmhout: "Er werken de komende zeven weken 150 mensen extra mee. Er is een paar miljoen euro mee gemoeid, het is een investering in de toekomst."

Mei de reparaasje hopet Omrin dat yn de takomst foar te kommen. Dochs is it net hielendal wis oft der hielendal gjin steurings mear komme. Helmhout: "Een dergelijke installatie zal altijd last hebben van storingen, dat is helaas niet te voorkomen."