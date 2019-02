Listlûker Theun Wiersma sjocht 50Plus as "griene partij"

"As we de kar meitsje moatte tusken ekonomy of natoer, gean wy foar de natoer", seit Wiersma. Dochs moast er tajaan dat de it net de earste prioariteit is fan de partij. "Dat bin fansels de senioaren."

Wiersma sjocht benamme kânsen foar lytsskalige ferfiersporjekten om de mobiliteit op it plattelân op nivo te hâlden. Yn de rekreaasje sjocht er mooglikheden om âlderen sûnder wurk wer perspektyf te jaan.

Horeka-ûndernimmer Geesje Duursma foel him dêr yn by: "Sjoch mar ris yn Amearika, dêr sjogge jo in soad senioaren dy't yn de rekreaasje wurkje."