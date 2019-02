Maitiidswaar: "Ik ferwachtsje dit jier gjin Alvestêdetocht mear"

Yn Bartlehiem is in man dwaande mei it snoeien fan in roazehage. Hy wennet oan de Alvestêderûte.

"Dizze hage is myn beskerming tsjin it publyk dat hjir mei in Alvestêdetocht komt. Mar mei dit waar tink ik net dat der noch ien komt dit jier. Dêrom kin ik no mei in feilich gefoel snoeie."