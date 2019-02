LIVE: Rôffûgels stride om in plakje yn de Alde Feanen

Dit jier is der in ekstra kamera ophong. Dy hinget in lyts eintsje fierderop, by it saneamd plukplak fan de hauk. Dat is it plak dêr't de fûgel de proaidieren ree makket om oan de jongen te fuorjen.

"Daarnaast trekt de plukplaats ook andere nieuwsgierige dieren," seit de Fûgelbeskerming. "Een camera met verrassingselement dus."

Dit binne rjochtstreekse bylden fan it plukplak.