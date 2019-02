'Opskuor' en betinking foar Fryske oranjestrider

Binnes wie tegearre mei Salomon Levy de lieder fan de opstân fan Oranjesinden tsjin de Frânske oerhearsing. Sneintemiddei is der in offisjele betinking mei ûnder oare histoarikus Oebele Vries. Om it barren oan te kundigjen wie der sneon 'opskuor' yn it doarp, wêrby't in groepke manlju yn histoaryske kostuums mei in grutte trommel op in hynder en wein troch it doarp rieden.