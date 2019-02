De kuorballers fan Mid-Fryslân hawwe sneon de wedstriid tsjin Dalto ferlern mei 29-34. Beide ploegen wiene reedlik oaninoar weage mei tuskenstannen fan 10-10, 16-14 en 25-25. Mar it wie dochs de ploech út Driebergen dy't de winst opstrykte. Mid-Fryslân moast it mei in einstân fan 29-34 dwaan.