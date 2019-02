Brânwacht stekt Skylger dúngebiet oan om te oefenjen mei 'back burning'

Ien fan de saakkundigen fan de brânwacht hat yn Amearika sjoen hoe't dêr fjoer mei fjoer bestriden wurdt, seit Schuijn. Yn it bûtenlân wurdt dy metoade faker tapast.

Yn it Ingelsk wurdt it 'back burning' neamd. Troch ûnder kontrolearre omstannichheden in lyts fjoer oan te stekken, foar it fjoer dat je bestride wolle út, bliuwt der minder brânber materiaal oer foar it grutte fjoer. Wat opbaarnd is, kin net nochris opbaarne.

Yn Nederlân is minder ûnderfining mei dizze metoade. In pilot fan de Nederlânske brânwacht sit noch yn de proef-faze.

Hieltyd mear natuerbrannen troch klimaatferoaring

Schuijn seit dat it tal grutte natuerbrannen yn Nederlân tanimt. Sa gong der ferline jier by Appelskea 75 bunder lân yn flammen op. En op Skiermûntseach wiene meardere brannen. Letter blykten dy oanstutsen te wêzen.

De brânwacht moat him tariede op noch mear natuerbrannen, seit Schuijn. "Dat komt door de droogte," seit er, "door klimaatverandering."

De simmer fan ferline jier wie sa drûch, dat der no noch altyd sprake is fan in delslachtekoart. Neffens Jan van Weperen fan it Wetterskip is dat "best wel bijzonder".

"Een uitgelezen kans"

De brân op Skylge hat neffens boskwachter Remi Hougee gjin skea feroarsake. De dúndoarn en oare fegetaasje dy't no ôfbaarnd is, hie oars yn de kommende wike ek fuorthelle wurde moatten, seit er. Foar it behear fan de natuer soe it nedich wêze om de boppelaach op te skodzjen.